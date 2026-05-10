İran'dan Fransa ve İngiltere'ye "Hürmüz" uyarısı: Sert karşılık verilecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, “Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisini Londra ile ortak bir görev için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne gönderdiğini ve bunun ‘seyrüsefer özgürlüğünü güçlendirme amaçlı olduğunu iddia etti. İngiltere de bölgeye bir savaş gemisi göndereceğini söyledi” dedi.

Garipabadi, “Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin, deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının, “krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz’ü askerileştirmek” anlamına geldiğini vurguladı.

Bölgedeki güvensizliğin kaynağının, “hukuka aykırı güç kullanımı, kıyıdaş devletlerin tehdit edilmesi ve deniz ablukası” olduğunu ifade eden Garipabadi, Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı güçlerin mülkü olmadığını söyledi.

Garipabadi, İran’ın kıyıdaş ülke olarak boğaz üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğunu ve buraya ilişkin hukuki düzenlemeleri belirleme yetkisinin bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Fransa, İngiltere ya da başka herhangi bir ülkenin savaş gemilerinin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı girişimlerine eşlik etmek amacıyla bölgede bulunmasının, İran Silahlı Kuvvetleri’nin “hızlı ve kararlı” yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.

Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Ortadoğu'ya sevk ediyor.

Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de bu hafta başında Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e giriş yapmıştı.

