ABD’de Trump politikalarına tepki rekor seviyede

Amerikan medyasına göre, bu ülkenin başkanının politikalarına yönelik memnuniyetsizlik benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

The Washington Post gazetesi, Ipsos anketinin sonuçlarına dayanarak, Amerikalıların ABD Başkanı Donald Trump’ın performansından duyduğu memnuniyetsizliğin, özellikle İran’a yönelik saldırı ve ülkedeki yaşam maliyetlerinin artması nedeniyle yüzde 62’ye yükseldiğini bildirdi. Bu oran, onun her iki başkanlık dönemindeki en yüksek seviyedir.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda Hürmüz Boğazı’nın kapanması, dünyanın birçok bölgesinde yaşam maliyetlerinin artmasına yol açtı.

Farklı hükümetler maliyetleri düşürmek için birçok ücretsiz hizmeti durdurmuş ve çalışanları uzaktan çalışmaya yönlendirmiştir.

Birçok uzman, bu durumun Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler için tarihî bir yenilgiye yol açabileceğini düşünüyor.