İran’ın Çin’e petrol ihracat geliri rekor seviyeye ulaştı

Ekonomi dergisi Mays’ın aktardığına göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgede çatışmaların tırmanmasına rağmen, İran’ın Çin’e petrol ihracatından elde ettiği gelir Mart 2026’da yalnızca düşmedi, aynı zamanda son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayımlanan tahminlere göre, İran’ın Mart ayında Çin’e gerçekleştirdiği petrol ihracatının değeri yaklaşık 5,3 milyar dolar oldu.

Uzmanlar, İran’ın petrol gelirlerindeki artışın en önemli nedeninin Fars Körfezi bölgesindeki jeopolitik risklerin yükselmesi olduğunu belirtiyor. Analistlere göre bölgede, özellikle de Hürmüz Boğazı çevresinde çatışma ihtimali arttıkça, küresel petrol piyasasında arz kesintisi endişeleri büyüyor ve fiyatlar yükseliş eğilimine giriyor.

Bu durum, yaptırım baskılarına rağmen İran’ın petrol ihracatının dolar bazındaki değerinin artmasına yol açtı.

Öte yandan Çin’deki bağımsız rafinerilerin de bu süreçte İran petrolüne daha fazla ilgi gösterdiği ifade edildi. Haberde, Tahran yönetiminin pazar payını korumak amacıyla petrol satışlarında özel kolaylıklar ve avantajlı koşullar sunduğu, küresel enerji fiyatlarının yükseldiği ortamda bunun Asyalı alıcılar için daha cazip hale geldiği belirtildi.

Ekonomi uzmanları, ABD’nin petrol ihracatı üzerinden baskı kurarak İran ekonomisini tamamen sıkıştıramayacağını savunuyor. Analistlere göre İran’a yönelik gerilimin artırılması, özellikle Hürmüz Boğazı’yla bağlantılı gelişmeler, küresel petrol fiyatlarını yükseltebilir ve bu durum İran’ın olası ihracat kayıplarının bir kısmını telafi edebilir.

Uzmanlar ayrıca dünya ekonomisinin hâlâ Orta Doğu petrolüne yüksek düzeyde bağımlı olduğunu, bu nedenle ABD ve müttefiklerinin iki zıt hedef arasında denge kurmak zorunda kaldığını ifade ediyor: Bir yandan İran’ın petrol gelirlerini sınırlandırmak, diğer yandan küresel enerji piyasalarında sert fiyat artışlarını önlemek.

Yayımlanan verilere göre İran’ın Çin’e petrol satışından elde ettiği aylık gelir son 27 ay boyunca çoğunlukla 2 ila 3 milyar dolar bandında seyretti. Ancak bu rakam Mart 2026’da yaklaşık 5,3 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu miktar, Şubat 2026’ya kıyasla iki kattan fazla artış anlamına geliyor. Çünkü İran’ın Çin’e petrol ihracatından elde ettiği gelir Şubat ayında yaklaşık 2,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.