Hizbullah lideri: İran halkının direnişi zaferle sonuçlanacak

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İran’daki ilmiye havzalarının yöneticisi Ayetullah Ali Arafi’ye bir mektup gönderdi. Şeyh Naim Kasım, Lübnan direnişine desteği için Ayetullah Arafi’ye teşekkür etti.

Naim Kasım’ın kaleme aldığı mektupta, “Lübnan'da, işgal altındaki Filistin ve Kudüs'te olduğu gibi, bölgehalklarının kararlarını hiçe saymayı, yayılmacılığı ve işgali hedefleyen vahşi bir İsrail düşmanıyla karşı karşıyayız. Zalim Amerika’nın desteklediği İsrail düşmanı uluslararası toplumun sessizliği ve bazı Batı ülkelerinin suç ortaklığının gölgesinde var gücüyle faaliyet göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Direnişin yılmayacağını kanıtlayan üç önemli dönemece dikkat çeken Naim Kasım, “2000 yılında düşmanı Güney Lübnan’dan çıkardık. 2006’daki 33 günlük savaşta onu bozguna uğrattık. ‘Birinci Baskı Savaşı’ ve ardından ‘Yenilen Fırtına Savaşı’nda bir kez daha direndik ve gösterdik ki bu direniş asla teslim olmaz” dedi.

Naim Kasım, Seyyid Hasan Nasrallah ve onlarca komutan ile mücahidin şehit edilmesine ve yaygın yıkıma rağmen düşmanın “hayal kırıklığı, geri çekilme ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyeceğini” söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri, “İmam Humeyni’nin (ra) emriyle başlayan ve İmam Hamaney’in rehberliğinde, Devrim Muhafızları Ordusu ve özellikle Kudüs Gücü vasıtasıyla devam eden bu samimi ve kesintisiz desteğin kadirşinasıyız.” diyerek İran’a teşekkür etti.

Amerikan-İsrail rejiminin İran’a yönelik son saldırılarını kınayan Naim Kasım, bu saldırganlığı “direniş, bağımsızlık ve Filistin ile Kudüs’e sahip çıkma bayrağına yönelik bir hücum” olarak nitelendirdi ve şöyle devam etti: “İran milletinin direnişi ve onun bilge lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, bu aşamayı da zaferle geride bırakacaktır ve İran'ın zaferi, bölge ve dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır”

Şeyh Naim Kasım’ın mesajında, Yüce Allah'tan İran İslam Cumhuriyeti'ne ve bölgemizdeki tüm direniş güçlerine yardım etmesini ve özellikle aziz Filistin halkı başta olmak üzere milletimizin kederini gidermesini niyaz ediyoruz” denildi.

