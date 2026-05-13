ABD silahlarının Hürmüz’den geçmesine izin vermeyeceğiz 

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammad Ekreminiya, ülkenin eski Genelkurmay Başkanı Şehit Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi için düzenlenen “40. gün anma töreninde bir konuşma yaptı.

Tuğgeneral Ekreminiya, "İran halkı ile silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı, düşmanın hedeflerine ulaşmasını engelledi. Ateşkese rağmen hazır durumdayız" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağladığına dikkat çeken Tuğgeneral Ekreminiya , "Şu anda Hürmüz’ün batısı Devrim Muhafızları Donanması'nın, doğusu ise İran Ordusu Donanması'nın kontrolündedir” ifadesini kullandı.

Askeri Sözcü, 40 günlük savaş sırasında bölgedeki ABD üslerinde konuşlandırılan silahların imha edildiğini belirterek, “ABD silahlarının yeniden Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.