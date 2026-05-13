  1. Türkiye
13 May 2026 10:04

Türkiye'den Rusya ile ekonomik ilişkileri güçlendirme vurgusu

Türkiye'den Rusya ile ekonomik ilişkileri güçlendirme vurgusu

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

RIA Novosti’nin aktardığına göre, Ömer Bolat, Sergey Verşinin ile Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilme potansiyeline ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bolat, Ankara’nın, derin ve tarihî geçmişe sahip iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde sürdürülebilir şekilde gelişeceğine tamamen inandığını ifade etti.

Moskova ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından gelişme gösterdi.

Türkiye, savaşın tarafları arasında yürütülen arabuluculuk çabalarında önemli bir rol üstlendi.

News ID 1936565

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler