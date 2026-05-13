Türkiye'den Rusya ile ekonomik ilişkileri güçlendirme vurgusu

RIA Novosti’nin aktardığına göre, Ömer Bolat, Sergey Verşinin ile Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilme potansiyeline ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bolat, Ankara’nın, derin ve tarihî geçmişe sahip iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde sürdürülebilir şekilde gelişeceğine tamamen inandığını ifade etti.

Moskova ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından gelişme gösterdi.

Türkiye, savaşın tarafları arasında yürütülen arabuluculuk çabalarında önemli bir rol üstlendi.