Pakistan ve Çin Dışişleri Bakanları, İran-ABD ateşkesinin sürdürülmesini görüştü

Radyo Pakistan’ın aktardığına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, dün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü.

Habere göre iki ülkenin dışişleri bakanları, bölgedeki son gelişmeler ve Pakistan’ın, bölgede ve ötesinde kalıcı barış ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla İran ile ABD arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaya yönelik sürdürdüğü çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Wang Yi, Pakistan’ın bu konudaki yapıcı ve arabulucu rolüne yönelik desteğini ve takdirini yineledi. Taraflar, kalıcı ateşkesin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca üst düzey planlanan temaslar, Pakistan ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü etkinlikleri ve daha geniş kapsamlı ikili ile çok taraflı iş birliği konuları ele alındı.

İki taraf, karşılıklı önem taşıyan tüm konularda yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.