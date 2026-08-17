Pezeşkiyan'dan Endonezya'ya taziye mesajı 

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya gönderdiği mesajda, ülkenin doğusunda meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralananlar için taziyelerini iletti.

Pezeşkiyan mesajında, Endonezya'nın doğusunda meydana gelen şiddetli deprem ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, Endonezya hükümeti ve halkına, özellikle de hayatını kaybedenlerin ve depremden etkilenenlerin ailelerine samimi taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Pezeşkiyan, İran'ın bu zor koşullarda her türlü arama-kurtarma ve sağlık yardımını göndermeye hazır olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara sabır diledi.

Pezeşkiyan ayrıca, depremden etkilenen bölgelerde istikrar ve huzurun en kısa sürede yeniden sağlanması temennisinde bulundu.