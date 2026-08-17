İran: Kanada, Washington'ın yedek takımı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Kanada arasındaki ilişkilere tepki gösterdi.

Bekayi, “Washington Kanada'yı ‘51. eyalet’ olarak adlandırıyor, bu ülkenin mallarına gümrük vergileri uyguluyor ve hatta çevre meseleleri nedeniyle bile Kanada'yı cezalandırmakla tehdit ediyor. Ancak Ottawa'nın buna verdiği tek yanıt itaat.” ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, Ottawa'nın Washington'ın desteğini kazanmak amacıyla ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü “yasa dışı savaşa” katıldığını belirtti.

Bekayi, “Bu durum, Kanada'nın artık ABD'nin yanında oynamadığını, Washington liginde ‘yedek takım’ konumuna indirildiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.