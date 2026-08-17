Endonezya'nın Flores Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem

Reuters'ın haberine göre, Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, bugün (Pazartesi) Endonezya'nın Flores bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nin açıklamasına göre deprem yerel saatle 07.46'da meydana geldi. Depremin merkez üssünün yaklaşık 10 kilometre derinlikte ve ilk belirlemelere göre 8,57 derece güney enlemi ile 121,55 derece doğu boylamında olduğu belirtildi.

Deprem, Endonezya'nın Flores bölgesinin, iki gün önce adanın açıklarında meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 7,7 büyüklüğündeki depremin neden olduğu hasarı gidermeye çalıştığı bir dönemde meydana geldi.