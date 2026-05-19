İran'dan Almanya Başbakanı Merz’e sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in BAE'deki nükleer tesis yakınında yaşanan şüpheli patlamayla ilgili İran’a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Bekayi Almanca yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarının kınanmadığını, aksine meşrulaştırıldığını savundu.

İranlı sözcü, BAE’deki olayın bölgesel barış düşmanlarının sahte bayrak operasyonu olabileceğini belirterek, Abu Dabi yönetiminin dahi İran’ı resmen suçlamadığını belirtti.

Bekayi, “Nükleer tesislere saldırı bölge halkı için tehditse, bu ilke tüm ülkeler için geçerli olmalıdır; yalnızca Batı’nın siyasi çıkarları söz konusu olduğunda değil” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Alman edebiyatındaki “Kırık Testi” adlı oyundaki “Yargıç Adam” karakterine gönderme yapan Bekayi, Merz’i “seçici adalet” uygulamakla suçladı.