İsrail, İran ile tek başına savaşabilecek güçte değil

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Yadullah Cevani, özel bir haber programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tuğgeneral Cevani, yeni komutanların atamalarına ilişkin kararnamelerin, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ve savaşın devam ettiği bir dönemde çıkarıldığını belirterek, kararların temel odağının ülkenin mevcut durumu ve savunma kapasitesi olduğunu söyledi.

Atanan komutanların tamamının İran-Irak Savaşı döneminden deneyimli isimler olduğunu belirten Tuğgeneral Cevani, yeni komutanların düşmana karşılık verebilmek için mevcut kapasiteyi artırmaları gerektiğini ifade etti.

Tuğgeneral Cevani, komutanların atamalarında kullanılan temel yaklaşımın, ülkenin içinde bulunduğu koşulların gerekliliklerine dayandığını belirtti.

ABD'nin bölgede vekil güçlerinin bulunduğunu savunan Tuğgeneral Cevani, savaşa tüm gücüyle girme kararını ABD'nin verdiğini söyledi ve düşmanın uğradığı yenilgiyi kolayca kabul etmek istemediğini ifade etti.

Komutanların atamalarına ilişkin kararların bir “yol haritası” niteliğinde olduğunu belirten Tuğgeneral Cevani, silahlı kuvvetlerin yeni yaklaşımının düşmanın saldırmasını önlemek olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Cevani, ülkenin korunmasında asıl rolün İran halkına ait olduğunu belirterek, “Hürremşehr'i İran halkı özgürleştirdiği gibi ülkeyi de İran halkı korumuştur.” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, askeri tehditlere karşı savunma kapasitesi ve karşılık verme gücünün yanı sıra, silahlı kuvvetlerin algı savaşı ve hibrit savaş alanlarında daha fazla çalışma yürütmesi gerektiğini söyledi.

Hibrit savaşın siyasi, ekonomik, sosyal, istihbari ve güvenlik alanlarını kapsayan çok boyutlu bir mücadele olduğunu belirten Tuğgeneral Cevani, silahlı kuvvetlerin, özellikle de Genelkurmay Başkanlığı'nın, düşmanın askeri hamlelerine karşı özel önlemler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Tuğgeneral Cevani ayrıca, maksimum caydırıcılığın yanı sıra yeni bir yaklaşımla savunma konumundan saldırı odaklı bir anlayışa geçilmesi gerektiğini savundu.

“Biz hiçbir zaman savaşın başlatıcısı olmadık.” diyen Tuğgeneral Cevani, İran'ın şu anda savaşın ortasında olduğunu ve düşmanın fırsat kolladığını belirterek, yeni komutan atamalarından çıkarılması gereken mesajın, İran silahlı kuvvetlerinin dönüşüm odaklı yeni yaklaşımlar benimseyeceği olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Cevani, ülkenin savunulması, güvenliğin sağlanması ve düşman tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi için gerektiğinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.

İranlı komutan, savaşın başlatıcısının düşman olduğunu ve İran'ın attığı adımların savunma niteliğinde olduğunu savundu.

Savaşın düşmanın hesaplama hatası nedeniyle başladığını ancak istediği sonuca ulaşamadığını belirten Tuğgeneral Cevani, İsrail'in İran ile tek başına savaşabilecek güçte olmadığını söyledi.