İran: Hürmüz'de düşman gemileri için kısıtlama var

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Yeni Delhi’de Hint medyasına konuştu.

Erakçi, BRICS toplantısı sırasında yaptığı görüşmelerde, ABD-İsrail'in İran'a dayattığı savaşın ardından Tahran’ın tutumunu anlattığını söyledi.

Erakçi, BRICS grubunun ABD ile İsrail’in ihlallerini kınayan duruşunu takdir ettiklerini belirtti.

Batı Asya'daki çatışmaların BRICS görüşmelerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Erakçi, "İran için askeri bir çözüm yoktur ve Amerika bu gerçeği kabul etmelidir. Bizi en az iki kez denediler ve askeri eylemlerin amaca ulaşmadığı sonucuna vardılar" dedi.

Erakçi, diplomasinin önündeki en büyük engelin Amerikalıların medya üzerinden gönderdiği “çelişkili mesajları” olduğunu söyledi.

"Hürmüz’de düşman gemilerine kısıtlama var"

Hürmüz Boğazı konusuna da değinen Erakçi, "Savaşı başlatan biz değildik, sadece kendimizi savunuyoruz. Hürmüz Boğazı dost ülkeler için kapalı değil. Kısıtlamalar sadece düşmanlarımız için geçerlidir. Dost ülkelerin gemileri, güvenli geçiş için İran askeri güçleriyle koordinasyon kurmaları yeterlidir. Şimdilik tek çözüm, bu saldırgan savaşın tamamen sona ermesidir. Sonrasında her gemi için güvenli geçiş garanti edilecektir." şeklinde konuştu.