Son 24 saatte Hürmüz Boğazı’ndan 35 gemi güvenli şekilde geçiş yaptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerden oluşan toplam 35 geminin gerekli izinleri aldıktan sonra, Devrim Muhafızları Donanması’nın koordinasyonu ve güvenlik desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, ABD ordusunun saldırganlığı nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda oluştuğu belirtilen güvenlik sorunlarına rağmen, Devrim Muhafızları Donanması’nın deniz taşımacılığı ve küresel ticaretin devamlılığı için güvenli bir deniz koridoru oluşturduğu ifade edildi.