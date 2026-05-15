İspanya Kültür Bakanı'ndan Siyonist İsrail'in Eurovision'a katılmasına sert tepki

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Euronews'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya'nın Eurovision'dan menedilmesi konusunda hiç tereddüt edilmediğini söyleyen Urtasun, EBU'nun, Gazze'de soykırım yapan ve orada işlediği ağır suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) soruşturma geçiren İsrail'in katılmasına izin vererek "çifte standart" uyguladığını vurguladı.

Urtasun, bu çifte standardı kabul etmediklerini dile getirerek "Kültür Bakanı olarak şunu söylemeliyim ki, kültürün uluslararası düzeyde büyük suçları örtbas etmek için kullanılmasını asla kabul etmeyeceğim." diye konuştu.