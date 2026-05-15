15 May 2026 18:38

Deniz ablukasını delen İran'ın süper tankeri Çin yolunda 

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasına rağmen " Hughes" adlı süper tanker Hürmüz'den geçti.

İran’a ait petrol tankerleri, ABD’nin deniz ablukasına rağmen Çin'e doğru petrol taşıyor.

ABD merkezli The New York Times gazetesine göre, İran bayraklı “Hughes” adlı süper tanker, Nisan ayı başlarında Hark Adası'ndan petrol yükledikten sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve ardından Umman Denizi’nde uygulanan ABD’nin deniz ablukasını aştı.

Bu süper tanker yaklaşık iki milyon varil İran ham petrolü taşıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

