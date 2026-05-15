Deniz ablukasını delen İran'ın süper tankeri Çin yolunda 

İran’a ait petrol tankerleri, ABD’nin deniz ablukasına rağmen Çin'e doğru petrol taşıyor.

ABD merkezli The New York Times gazetesine göre, İran bayraklı “Hughes” adlı süper tanker, Nisan ayı başlarında Hark Adası'ndan petrol yükledikten sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve ardından Umman Denizi’nde uygulanan ABD’nin deniz ablukasını aştı.

Bu süper tanker yaklaşık iki milyon varil İran ham petrolü taşıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.