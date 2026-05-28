İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 26 gemi geçti

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tam otoriteyle ve akıllı kontrol sistemiyle yönetildiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde 26 ticari gemi ve petrol tankerinin gerekli izinleri aldıktan sonra Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri koordinasyonunda güvenli koridor üzerinden boğazdan geçtiği ifade edildi.

İran tarafı, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için önceden izin alınması ve koordinasyon sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, belirlenen rotalar dışındaki geçişlerin “ihlal” sayılacağını ve müdahaleyle karşılaşacağını duyurdu.

Bildiride ayrıca, bazı gemilerin seyir sistemlerini kapatarak ve manipüle ederek izinsiz şekilde Fars Körfezi'ne girmeye çalıştığı öne sürüldü.

İran açıklamasına göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı çok sayıda radyo uyarısının ardından iki gemi durduruldu, diğer gemiler ise geri dönmek zorunda kaldı.

Açıklamada ayrıca ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek Bandar Abbas Havalimanı çevresindeki boş alanlara füze saldırısı düzenlediği iddia edildi. İran tarafı, saldırının herhangi bir zarara yol açmadığını ve buna karşılık saldırının kaynağı olan Amerikan üssünün hedef alındığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları, benzer saldırıların tekrarlanması halinde ABD’nin “sert bir karşılıkla” karşılaşacağını ifade ederek, Hürmüz Boğazı’nın kontrol ve yönetiminin yalnızca kendi deniz kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü savundu.