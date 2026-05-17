17 May 2026 15:13

İranlı Askeri Sözcü'den ABD'ye sert uyarı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır ve ezici sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, bölgedeki gerilim ve olası askeri senaryolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Şikarçi, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi halinde beklenmedik sonuçlarla karşılaşacağını ifade ederek, “ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısının daha ezici sonuçları olacaktır. Saldırılar şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya kalacak ve ABD yeniden bir bataklığa saplanacaktır” dedi.

ABD ve İsrail rejiminin "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a muhtemel saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddia edilmişti.

