Putin: İran halkının yanındayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Bişkek'teki zirvesi marjında bir araya geldi.

Putin, basına açık kısımda Rusya'nın, çıkarları için verdiği mücadelede İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Rusya lideri, “Moskova, zor durumdaki Tahran'a gerekli ürünleri tedarik ederek destek vermeye çalışıyor” dedi.

İslamabad Mutabakatı’na değinen Putin, “Rusya, İran ile ABD arasında bir mutabakatın sağlanmasını memnuniyetle karşıladı, ancak ne yazık ki ateşkes kırılgan çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya ve İran ilişkilerinin tüm alanlarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini ifade ederek, “Rusya ve İran, askeri-siyasi duruma rağmen ticaret ve ekonomi ilişkilerinde geçen yılki dinamikleri koruyor” diye konuştu.

