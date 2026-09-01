İran: Avrupa'nın gerçeği söyleme cesareti yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bekayi, ABD'nin müzakereleri "dikte etmek" olarak yanlış algıladığını belirterek, Tahran'ın düşmanın tüm hareketlerine karşı dikkatli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan Mutabakat Zaptı'nı "bir kağıt parçası" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Bekayi, "Amerika, başkanının imzaladığı bir anlaşmayı bilinçli olarak ihlal etti. Bu ağır bir taahhüt ihlalidir ve ABD bunun hesabını vermelidir" dedi.

ABD'nin İran yaptırımlarını destekleyen Avrupa'ya sert tepki

Bekayi, "Avrupa, İran'a yaptırım uygulayarak ABD nezdinde itibar kazanabileceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. ABD'nin emirlerine kayıtsız şartsız uymak, Avrupa'nın kendi yasal değerlerini ihlal etmek anlamına gelir" diyerek Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarına verdiği desteği eleştirdi.

Avrupa'nın ABD ile birlikte hareket etmesinin, İran ile müzakerelerden mahrum kalmasına yol açtığını kaydeden Bekayi, "Saygınlığın gereği, kendinize saygı duymaktır. Bu, Avrupa ülkelerine iyi niyetli bir tavsiyedir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, savaşın Avrupa üzerindeki ekonomik yansımalarına dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin enerji ve ekonomi alanındaki sorunlarının ABD’nin yasa dışı eylemlerinden kaynaklandığının farkında olduklarını ancak gerçeği söyleme cesaretinden yoksun olduklarını belirtti.

Bekayi, ABD'nin İran'daki savaşta zor durumda olduğunu belirterek, "Amerikalılar kendi yarattıkları bataklıkta çırpınıyorlar. ABD ordusu içinde yönetimin performansına yönelik artan itirazlar var" dedi.

Sözcü, ABD'nin İran'a yönelik her türlü saldırısının yanıtsız kalmayacağını yineleyerek, "Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacaktır" vurgusunu yaptı.

Bekayi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde İran'a yönelik saldırıların kınanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uluslararası örgütlerin üye ülkelerin haklarını koruma çabalarını artırmasını bekliyoruz. İkincil yaptırımlar, sadece bir ülkeye değil, diğer ülkelere de baskı anlamına gelir" diye konuştu.

