Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Gündemde ABD-İran görüşmeleri var 

Rusya merkezli RIA Novosti'nin haberine göre, ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin durumu, yarınki kabine toplantısının kilit konularından biri olacak.

RIA Novosti'ye konuşan Türk bir kaynak, toplantıya katılanların ABD ile İran arasındaki görüşmelerin mevcut aşamasını ele alacaklarını söyledi.

Türk medyasına göre, Ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden Kurban Bayramı tedbirlerine kadar birçok kritik başlığın görüşülmesi bekleniyor.

Dış politikada Ortadoğu'daki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Gazze'de yaşanan son durum, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran merkezli gerilimler kabinede değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bölgedeki çatışmaların küresel etkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.