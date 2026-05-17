İranlı komutandan Trump'ın saldırı tehditlerine yanıt

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Telayi Nik, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savunma kapasitesinin yok edildiğine dair iddialarına yanıt verdi.

“Trump sürekli yalan söylüyor” diyen Tuğgeneral Telayi Nik, bu yalanlara cevabın 40 günlük savaş sırasında verildiğini belirtti.

Tuğgeneral Telayi, Trump’un tehditlerine tepki göstererek, “İran milleti ve silahlı kuvvetleri, her türlü tehdit ve yeni saldırıya kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazırdır" ifadesini kullandı.

İranlı komutan, Trump ile Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu’nun dünyadaki özgür insanların ve İran halkının en fazla nefret ettiği şahıslar olduğunu söyledi.

Trump, İran hakkında "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, radarları yok" iddiasında bulunmuştu.