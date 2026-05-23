23 May 2026 14:05

Trump’ın İran’ın taleplerini kabul etmekten başka seçeneği yok

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik, Donald Trump’ın İran ile savaşta çıkmaza girdiğini öne sürerek, Washington’un İran halkının taleplerini ve ülkenin haklarını kabul etmek zorunda kalacağını savundu.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın İran ile savaşta bir bataklığa saplandığını belirterek, “Trump’ın İran halkının taleplerini ve ülkemizin haklarını kabul etmekten başka seçeneği yok” dedi.

Talayi Nik açıklamasında şöyle devam etti:

“Gerek savaş alanında gerekse diplomasi sahasında İran halkının meşru taleplerinin karşılanması, Amerikan-Siyonist düşmanının dayatılan üçüncü savaştan çıkış için tek yoludur.”

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü, karşı tarafın İran halkının taleplerine boyun eğmemesi halinde Trump ve İsrail için daha fazla maliyet ve yeni başarısızlıkların ortaya çıkacağını savundu.

Talayi Nik ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Trump, İran’ın önerilerini kabul etmenin yanı sıra savaşın devam etmesi halinde Amerikan halkı ve uluslararası toplum açısından doğabilecek daha büyük zarar ve maliyetleri önlemeyi düşünmelidir.”

Açıklamasının sonunda Talayi Nik, Trump’ın ABD’nin ulusal çıkarlarını göz ardı ettiğini, İsrail’e bağlı hareket ettiğini ve kibirli politikalarının ABD’yi savaş bataklığına daha da sürükleyeceğini belirtti.

