ABD’de ekonomik baskı Trump’ın popülaritesini düşürdü

ABD’de yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre Donald Trump’ın halk desteği düşüş göstermeye devam ediyor.

CBS News tarafından gerçekleştirilen ankette Trump’ın görev onay oranı yüzde 37 olarak ölçüldü. Bunun, Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki en düşük destek seviyesi olduğu belirtildi.

Araştırmada katılımcıların yalnızca yüzde 29’u ABD ekonomisinin mevcut durumundan memnun olduğunu ifade etti.

CBS’nin anket bölümünün yöneticisi, Amerikalıların ciddi mali baskı altında bulunduğunu ve günlük yaşam maliyetlerinin sürekli arttığını söyledi.

Öte yandan Financial Times gazetesi de İran’a karşı yürütülen savaşın ekonomik etkilerinin ABD ekonomisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaya devam ettiğini yazdı.