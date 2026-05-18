Kazakistan ve İran, Hazar Denizi üzerinden ticareti artırıyor

Kazakistan Tarım Bakanlığı, Hazar Denizi üzerinden İran'a ilk kez kolza yağı sevkiyatı yapıldığını duyurdu.

BRICS TV kanalına göre, her biri beş bin ton kolza yağı taşıyan iki gemi, Aktau limanından İran'a doğru yola çıktı.

Bu liman, İran'a yılda toplam 150 bin ila 200 ton bitkisel yağ ihracatı kapasitesine sahiptir.

Son günlerde The New York Times tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre Rusya ve İran, Hazar Denizi üzerindeki ticari hareketliliği hızla artırıyor.

Denize kıyısı olmayan bu su kütlesinin, Amerikan blokajı karşısında Tahran yönetimi için stratejik öneme sahip bir ticaret güzergahına dönüştüğü kaydedildi.

İranlı yetkililer, alternatif ticaret yollarını açma çabalarının sürdüğünü belirtirken; Hazar Denizi kıyısındaki dört İran limanının buğday, mısır, hayvan yemi ve ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinin sevkiyatı için 24 saat esasıyla çalıştığını bildirdi.

İran Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Muhammed Rıza Murtazavi, İran'ın temel gıda ithalatını aktif bir şekilde bu su yoluna yönlendirdiğini ifade etti.