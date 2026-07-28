Tahran ve Moskova, Hazar Denizi'ndeki Ukrayna saldırısı konusunda sürekli temas halinde

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rusya savunma bakanlıklarının, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

TASS Haber Ajansı'na konuşan Celali, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile diğer ilgili kurumlarının, kapsamlı ikili iş birliği nedeniyle düzenli koordinasyon içinde bulunduğunu ifade etti.

Tahran ile Moskova arasındaki iş birliğinin çok sayıda alanı kapsadığını belirten Celali, tüm ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sürekli ve sistemli bir koordinasyon mekanizmasının bulunduğunu, bunun da özellikle ortak güvenlik tehditleri karşısında İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini kaydetti.

İran Büyükelçisi ayrıca, Rus gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik özel uygulamanın devam edeceğini belirterek, "Doğal olarak dost ülkeler için özel bir mekanizma bulunmaktadır ve bu uygulama sürecektir." dedi.

Celali, Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin İran'ın Fars Körfezi bölgesindeki ABD askeri üslerine yönelik olası misilleme saldırılarına katılma ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Bizim için önemli olan, Yemen ve Ensarullah Hareketi'nin bağımsız olmasıdır. Gerekli kararları uygun zamanda kendileri alacaktır." yanıtını verdi.