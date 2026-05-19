İran Ordusu'ndan "Yeni bir saldırı yeni cepheler açacaktır" uyarısı

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Tahran’daki Veli Asr Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, halkın kitlesel katılımının ülkenin savunma kapasitesi açısından önemli rol oynadığını ifade etti.

Ekreminiya, ülke genelinde düzenlenen gece gösterilerine halkın yoğun katılımının, düşman planlarının başarısızlığa uğramasında etkili olduğunu ve aynı zamanda İran Silahlı Kuvvetleri’nin moralini güçlendirdiğini söyledi.

İranlı yetkili, düşmanların temel hedefinin ülkeyi parçalamak olduğunu belirterek, İran liderliğini ve üst düzey askeri komutanları hedef alan girişimlerle İran'ın zayıflatılmasının amaçlandığını iddia etti.

Açıklamasında İran’ın kuşatılamaz ve yenilemez olduğunu savunan Ekreminiya, “Eğer düşman yeni bir hata yapar ve ülkemize yeniden saldırırsa, yeni araçlar ve yöntemlerle onlara karşı yeni cepheler açacağız” ifadelerini kullandı.

İran Ordusu Sözcüsü ayrıca Hürmüz Boğazı üzerindeki İran etkisine dikkat çekerek, bölgedeki durumun geçmişteki koşullara dönmeyeceğini belirtti.

Ekreminiya, sorunların çözümü için İran halkına saygı gösterilmesi ve İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.