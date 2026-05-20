Erakçi: Savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, aylar sonra ABD Kongresi’nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren “dünyadaki ilk güç” olduğunu ifade etti.

Erakçi açıklamasında, “Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır” ifadelerini kullandı.