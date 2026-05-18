İran ile Pakistan arasında Tahran'da kritik görüşme

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Nakavi, dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nakavi ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldi.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakavi, “önceden ilan edilmemiş bir ziyaret” kapsamında önceki Tahran’a gelmişti.

Nakavi, Tahran’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında havalimanında İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından iki bakan arasında önemli bir ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik perspektifler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Pakistan, İran ile ABD arasındaki mevcut ateşkes sürecinde arabulucu konumunda bulunuyor.