24 May 2026 11:11

İran’la karşı karşıya gelmenin sonu kapsamlı bir yenilgidir

Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhbir, Hürremşehr’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Saddam Hüseyin ve Donald Trump’ın aynı stratejik hatayı yaptığını savunarak, İran halkının gücünün doğru değerlendirilemediğini söyledi.

Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, Hürremşehr’in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihi olay ile son dönemde yaşanan gelişmeler arasında bağlantı kurdu.

Muhbir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Saddam Hüseyin ve Donald Trump aynı stratejik hatayı yaptı: İran halkının gücünü tanımamak.”

Açıklamasında Saddam’ın Hürremşehr siperlerinde yenilgiye uğradığını, Trump’ın ise İsrail’in oluşturduğu bataklık nedeniyle siyasi kriz yaşadığını belirten Muhbir, şunları kaydetti:

“3 Hordad (Hürremşehr’in kurtuluş günü), küresel güç sistemine İran İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelme kumarının sonucunun kapsamlı ve medeniyet düzeyinde bir yenilgi olduğunu hatırlatıyor.”

