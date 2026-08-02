İranlı yetkiliden Trump’ın tehditlerine yanıt

İran’ın Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Muhbir, Donald Trump’ın İran halkına yönelik tehditlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Muhbir mesajında, “Siz askeri denklemlerle hesap yapıyorsunuz, ancak biz tarihin mantığıyla cevap veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri'nin danışmanı ve yardımcısı olan Muhbir, “İran’ın altyapılarına yönelik herhangi bir saldırı, doğrudan sizin 250 yıllık hegemonya mimarinizin üzerine kurulduğu fay hatlarını harekete geçirir” dedi.

Muhbir açıklamasının devamında, “Bu sistemin sütunları çöktüğünde, artık ne bir komuta merkezi kalır ne de yağmalanacak bir pazar” ifadelerine yer verdi.