İsrail basınından ekonomi uyarısı: Yüzlerce şirket tehlikede

İsrail medyası iş gücü eksikliği, yükselen faiz oranları ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle son dört ay içinde 270’den fazla müteahhidin iflas ettiğini aktardı.

Haberde ayrıca, inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce şirketin de iş gücü yetersizliği ve artan maliyetler nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Öte yandan Haaretz yayımladığı değerlendirmede, Benjamin Netanyahu’nun zafer vaatlerinin ABD’nin geri adımıyla son bulduğunu ve Tel Aviv yönetiminin Hizbullah karşısında zor bir tabloyla karşı karşıya göründüğünü yazdı.

Daha önce yayımlanan bazı haberlerde ise, kuzeydeki Kiryat Shmona ve çevre bölgelerde yaşayanlar ile yerel yetkililerin, İsrail ordusu ve Netanyahu hükümetinin tutumuna tepki gösterdiği aktarılmıştı. Haberlere göre bazı yerel kaynaklar, kuzey cephesindeki askeri yönetimin güçlerini Hizbullah karşısında yeterince desteklemediğini öne sürdü.