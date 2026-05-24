Hizbullah lideri: İran'ın başı her zaman dik kalacak

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.Naim Kasım, Siyonist İsrail'in projesinin direnişi yok etmek ve Lübnan'ı kademeli olarak işgal etmek olduğunu belirtti.

Direnişi silahsızlandırma talebini, "Lübnan'ın savunma gücünü elinden alarak halkı katliamlara açık hale getirmek" olarak nitelendiren NaimKasım, Hizbullah'ın bunu asla kabul etmeyeceğini vurguladı. Naim Kasım, Lübnan hükümetinin kendilerinden silahsızlanmalarını istediğini, ancak bu durumun İsrail'in ülkeye girmesine, halkı katletmesine ve yerinden etmesine zemin hazırlayacağını ifade etti.

"Saldırılar durmadan stratejik savunma tartışılamaz"

Şeyh Naim Kasım, çözüm için öncelikle saldırıların durması, İsrail'in tamamen geri çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sivillerin evlerine dönmesi gerektiğini; ancak tüm bunlar gerçekleştikten sonra bir stratejik savunma planının masaya yatırılabileceğini belirtti.

Naim Kasım, Lübnan devleti asli görevlerini yerine getirebilecek kapasiteye ulaşana kadar silahların Hizbullah'ın elinde kalacağının altını çizdi.

Bu aşamada "silahın sadece devletin tekelinde olması" fikrini bir "İsrail projesi" olarak niteleyen Hizbullah lideri, bu söylemden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

"Hükümet egemenliği sağlayamıyorsa çekilmeli"

Lübnan'da siyasi bir egemenliğin olmadığını ve ülkenin ABD vesayeti altında bulunduğunu ifade eden Naim Kasım, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Eğer devlet egemenliği sağlayamıyorsa o zaman görevi bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Naim Kasım ayrıca, İsrail ile gerçekleştirilmesi planlanan doğrudan müzakereleri kabul edilemez bulduklarını belirterek, bu tür bir girişimin sadece İsrail'e verilmiş bir ödün olacağını ifade etti ve doğrudan müzakerelerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

"İran, ABD ve İsrail'i rezil duruma düşürdü"

İran hakkında değerlendirmede bulunan Şeyh Naim Kasım, İran'ın Seyyid Mücteba Hameney liderliğinde ABD ve İsrail'i rezil duruma düşürmeyi başardığını belirtti.

Naim Kasım, İran'ın başı her zaman dik kalacağını ifade ederek, ülkenin "özgür dünya için bir sığınak" haline geleceğini söyledi.

