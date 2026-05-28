Hizbullah’tan İsrail’e İHA ve füze saldırıları

Lübnan Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların Güney Lübnan’daki El-Kusayr bölgesindeki hareketliliğini füze saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah tarafından yayımlanan bildiride, Doğu Zotar bölgesindeki su deposu yakınlarında bulunan ve İsrail ordusunun zırhlı birlik komuta merkezi olarak kullanılan bir binanın ağır füze ile vurulduğu belirtildi.

Lübnanlı grup ayrıca, El-Kantara bölgesinde bulunan bir Nimera askeri aracının Ababil tipi kamikaze insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, Doğu Zotar yakınlarındaki El-Berke bölgesinde bulunan bir Merkava tankının da kamikaze İHA saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah’ın İHA saldırılarının ardından İsrail’in kuzey bölgelerinde alarm sirenleri devreye girdi.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, Lübnan’dan gönderilen bir İHA’nın tespit edilmesi sonrası Batı Celile’deki Ştula bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

Ayrıca Margaliot, El-Menara ve Misgav Am bölgelerinde de Lübnan kaynaklı İHA tespitleri nedeniyle alarm verildiği bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah’ın son 24 saatte yaklaşık 15 İHA fırlattığını ve bunlardan en az 4’ünün İsrail kontrolündeki bölgelere ulaştığını aktardı.