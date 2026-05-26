Sarsılan Siyonist rejim son nefesini veriyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, bu yılki Hac mevsimi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamaney, mesajında, İsrail rejiminin artık nefesinin sayılı olduğunu belirterek, “Bundan sonra 'ABD'ye ölüm' ve ‘İsrail’e ölüm' sloganları, İslam ümmetinin ve dünyanın mazlum halklarının, özellikle de gençlerin yaygın sloganı olacaktır” ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri’nin bugün sabah saatlerinde, Velayet-i Fakih temsilcisi ve İranlı hacıların sorumlusu Hüccetülislam Nevvab tarafından Arafat’ta okunan mesajında şu ifadelere yer verildi:

İran milleti, Siyonizmin nüfuzunu tamamen ortadan kaldırdı.

“Evet, Allahu Ekber. İran’ın Müslüman halkı da 47 yıl önce aynı ‘Allahu Ekber’ silahıyla ayağa kalktı; diktatör ve dışa bağımlı Pehlevi rejimini devirdi, açgözlü ve emperyalizn Amerika’nın ülke üzerindeki etkisini kırdı ve Siyonizmin nüfuzunu tamamen ortadan kaldırdı.”

Mesajda ayrıca, aynı anlayışla İran-Irak Savaşı sırasında İranlı savaşçıların ve gençlerin sekiz yıllık direnişi sürdürdüğü, Doğu ve Batı’dan gelen desteğe rağmen Baas rejimine karşı durulduğu ifade edildi.

Devrim Lideri mesajında, “Allahu Ekber” anlayışının İran’dan Lübnan, Filistin, Irak ve Suriye’ye kadar uzanan direniş eksenini güçlendirdiğini belirtti.

Mesajda ayrıca, bu yapının, gaspçi Siyonist rejime karşı mücadele ettiği, “Aksa Tufanı” sürecini başlattığı ve “istikrarsız İsrail rejiminin nefesini sayılı hale getirdiği” savunuldu.

İslam ülkelerine birlik ve iş birliği çağrısında bulunulan mesajda, “Zamanın ibresi geriye dönmeyecek ve bölge halkları artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacaktır” denildi.

ABD’nin bölgede artık güvenli bir askeri varlık alanı bulamayacağı belirtilen mesajda, İsrail için de “istikrarsız rejim” ve “kanserli tümör” ifadeleri kullanılarak, bu yapının “ömrünün son aşamasına yaklaştığı” ifade edildi.

Mesajın sonunda, bu yıl “müşriklerden uzaklaşma” temasının daha büyük önem taşıdığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

