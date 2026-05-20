Ayetullah Hamaney'den Şehit Reisi için mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, eski İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin şehadetinin ikinci yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamaney’in kaleme aldığı mesajda, “Hizmet Şehitleri” olarak anılan şehit Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Al-i Haşim, eski Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki isimler anıldı.

Mesajda, İslam Cumhuriyeti tarihinde görev başında şehit düşen isimlerin, “İmam Humeyni ve İslam Devrimi mektebinin yetiştirdiği fedakâr kadrolar” olduğu belirtilerek, onların “samimi ve mücahitçe hizmet anlayışını kanlarıyla imzaladığı” ifade edildi.

Ayetullah Hamaney, Şehit Reisi’nin öne çıkan özellikleri arasında sorumluluk bilinci, genç kadrolara verdiği önem, adalet anlayışı, aktif diplomasi ve halkla iç içe olmasını gösterdi. Bu özelliklerin, özellikle Direniş Cephesi güçleri ve İran dostları arasında umut ve güven oluşturduğu kaydedildi.

Mesajda, Reisi’nin manevi yönüne de dikkat çekilerek, halkın ona gösterdiği yoğun ilgi ve cenaze törenindeki büyük katılımın bu bağın göstergesi olduğu belirtildi.

İslam Devrimi Lideri, İran halkının “iki küresel terör ordusuna karşı yürüttüğü tarihi direnişe” işaret ederek, mevcut şartların İslam Cumhuriyeti yetkililerine daha ağır sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney, devlet kurumları ile halk arasındaki birlik ve dayanışmanın korunmasının önemine vurgu yaparken, özellikle ekonomik sorunların çözümü, sahada aktif yönetim anlayışı ve halkın ülkenin ilerleme sürecine daha güçlü katılımının gerekli olduğunu vurguladı.