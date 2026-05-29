İran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.

İşgalci rejimin Lübnan’daki Sur, Nebatiye ve Sidon gibi tarihi şehirlere yönelik askeri saldırıların kapsamının genişlemesine tepki gösteren Bekayi, uluslararası kurumların, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasının, Siyonist rejimin daha fazla saldırganlık ve suç işlemesine yol açtığını belirtti.

Bekayi, ABD hükümetinin, Lübnan, işgal altındaki Filistin ve tüm bölgedeki Siyonist rejimin tüm suçlarında suç ortağı ve işbirlikçisi olarak kabul edildiğini söyledi.

Bekayi, Al Alam TV’nin kıdemli muhabiri Hüsam Zeydan'ın şehit edilmesi nedeniyle ailesine, Al Alam Medya Grubu'na ve aynı zamanada Lübnan ve küresel medya camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Lübnan halkının Siyonist rejimin işgaline karşı gösterdiği efsanevi direnişine övgüde bulunan Bekayi, şehitlerin ailelerine ve Lübnan halkına başsağlığı dileklerini ileterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından derlenen bilgilere göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın farklı bölgelerine şu ana kadar 99 hava saldırısı ve 9 topçu saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen bombardımanların devam ettiği, onlarca ev ve iş yerinin yıkıldığı aktarılıyor.

