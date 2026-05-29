  1. Dünya
  2. Asya
29 May 2026 20:32

Pakistan ve ABD dışişleri bakanları Washington'da bir araya geldi

Pakistan ve ABD dışişleri bakanları Washington'da bir araya geldi

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington’da görüştü.

Al-Hadath haber ajansına göre, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşme başladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, İshak Dar'ın bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Washington'da Rubio ile bir araya geleceği belirtildi.

ABD ile İran görüşmelerindeki çıkmazın aşılması için Pakistan arabuluculuk faaliyetlerini sürdürüyor.

Müzakereleri Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yönetirken, Başbakan Şerif ve Pakistan ordusu sürece aktif destek veriyor.

News ID 1936822

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler