Pakistan ve ABD dışişleri bakanları Washington'da bir araya geldi

Al-Hadath haber ajansına göre, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşme başladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, İshak Dar'ın bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Washington'da Rubio ile bir araya geleceği belirtildi.

ABD ile İran görüşmelerindeki çıkmazın aşılması için Pakistan arabuluculuk faaliyetlerini sürdürüyor.

Müzakereleri Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yönetirken, Başbakan Şerif ve Pakistan ordusu sürece aktif destek veriyor.