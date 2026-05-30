Irak'tan üst düzey bir güvenlik heyeti İran’ı ziyaret edecek

Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığındaki heyetin Haziran ayında Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bu ziyaretin İran ve Irak arasında imzalanan güvenlik mutabakat zaptının uygulanması doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Al-i Sadık, "Bağdat hükümetinin, IKBY ile birlikte, güvenlik anlaşmasını tam olarak uygulaması ve ülkenin kuzeyinde konuşlanmış bölücü terör grupları teslim etmesi veya sınır dışı etmesi ve bu konudaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

19 Mart 2023’te Bağdat’ta imzalanan güvenlik anlaşması kapsamında iki ülke arasında sınır güvenliğinin sağlanması ve koordinasyonun artırılması hedefleniyor.