Siyonistlerin Gazze ve Lübnan'a saldırıları İsveç'te protesto edildi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'yi ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

Eylemciler "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericiler, İsveç'in de İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.