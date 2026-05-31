  1. Dünya
  2. Ortadoğu
31 May 2026 09:05

İsrail, Güney Lübnan’daki hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Güney Lübnan’daki hava saldırılarını sürdürüyor

Saha kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Güney Lübnan’da birden fazla bölgeyi hedef aldığını bildirdi.

Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Güney Lübnan’daki Debbin ile Blat kasabaları arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmadığı, ayrıca Deyr Kanun en-Nehr ve Kfar Reman kasabalarının da İsrail tarafından hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Deyr ez-Zahrani bölgesine de iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Şu ana kadar saldırılarda meydana gelen olası can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Son haftalarda İsrail’in Güney Lübnan’daki hava operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve bölgede kırılgan ateşkes ortamının giderek daha fazla baskı altında kaldığı belirtiliyor.

News ID 1936842

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler