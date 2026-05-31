İsrail, Güney Lübnan’daki hava saldırılarını sürdürüyor

Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Güney Lübnan’daki Debbin ile Blat kasabaları arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmadığı, ayrıca Deyr Kanun en-Nehr ve Kfar Reman kasabalarının da İsrail tarafından hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Deyr ez-Zahrani bölgesine de iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Şu ana kadar saldırılarda meydana gelen olası can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Son haftalarda İsrail’in Güney Lübnan’daki hava operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve bölgede kırılgan ateşkes ortamının giderek daha fazla baskı altında kaldığı belirtiliyor.