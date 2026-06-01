Hizbullah'tan Taberiye'ye füze saldırısı

İsrail ordusu sözcüsü, Lübnan'dan Hizbullah tarafından Taberiye ve çevresine üç füze fırlatıldığını duyurdu.

Sözcü, İsrail hava savunma sistemlerinin füzelerden ikisini etkisiz hale getirdiğini idda etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu saldırının ardından ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez Taberiye ve çevresinde hava saldırısı sirenleri çaldı.

Öte yandan, Hizbullah'ın son 24 saat içinde İsrail güçlerine karşı 21 ayrı operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamalarda, bu operasyonlar sonucunda İsrail tarafında maddi hasar meydana geldiği, ayrıca bazı askerlerin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.