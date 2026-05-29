Hizbullah'tan İsrail mevzilerine misilleme operasyonu sürüyor

Lübnan İslami Direnişi Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı yürütülen operasyonlar kapsamında perşembe günü 19 farklı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hizbullah’ın, bu saldırıların İsrail’in ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ile Lübnan’ın güneyindeki ev ve köylerin tahribatına karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurguladığı aktarılıyor.

Açıklamalara göre, direniş savaşçıları İsrail ordusuna ait çok sayıda askerî toplanma bölgesi ve zırhlı aracı el-Kusayr, el-Udeyse, Zutr eş-Şarkiye, el-Kantara, Reşaf, el-Beyyada, Şem‘, Yahmar eş-Şukeyf ve el-Malikiye mevkiinde hedef aldı. Bu saldırılarda roketler, topçu mermileri, intihar İHA’ları ve ağır füzeler kullanıldığı belirtiliyor.

Hizbullah’ın ayrıca, Zutr eş-Şarkiye bölgesinde bulunan İsrail ordusuna ait bir zırhlı birliğin komuta merkezinin bulunduğu bir binayı “ağır füze” ile vurduğu ifade ediliyor. Aynı bölgede iki Merkava tankının “Ebabil” intihar İHA’larıyla hedef alındığı ve bu saldırıların doğrudan isabetle sonuçlandığı aktarılıyor.

Operasyonlardan bir diğerinde, el-Kantara bölgesindeki “Nemir” marka zırhlı bir aracın da “Ebabil” İHA’sı ile vurulduğu kaydedildi. Yeni kurulan “Balat” mevziisinin ise özel bir füze ile hedef alındığı bildiriliyor.

Toplamda gerçekleştirilen 19 operasyonun büyük bölümünün İsrail askerlerinin toplanma alanları ile askerî teçhizatlarına yönelik olduğu gözlemleniyor. Saldırıların en az 12’sinin doğrudan İsrail kuvvetleri ve ekipmanlarının yoğunlaştığı bölgeleri hedef aldığı belirtiliyor. Operasyonlarda füze, topçu ve İHA’ların bir arada kullanıldığı, iki Merkava tankının da intihar İHA’larıyla vurulduğu ifade ediliyor.

Hizbullah, açıklamasının sonunda İslami Direniş’in kendisini Lübnan ve Lübnan halkını savunmakla yükümlü gördüğünü ve İsrail’in saldırıları ile “tecavüzleri” devam ettiği sürece operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Gözlemciler, bu operasyonların ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından bölgedeki tansiyonun düşmediğini, aksine karşılıklı ihlallerin devam ettiğini gösterdiği şeklinde yorumluyor. Hizbullah’ın özellikle tank ve zırhlı araçları hedef alması, İsrail ordusunun sahadaki hareket kabiliyetini sınırlamaya yönelik planlı bir strateji olarak değerlendiriliyor.

