Erakçi: Meksika, İran Milli Takımı için parmak izi şartını kaldırdı

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran Milli Futbol Takımı'nın vize süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Ankara'daki Meksika Büyükelçiliği ile yoğun temaslar gerçekleştirildiğini belirtti.

Erakçi, "Dün Türkiye'deki arkadaşlarımız Meksika Büyükelçiliği ile yakın temaslarda bulundu. Ankara'daki Meksika Büyükelçiliği, milli takım üyeleri için parmak izi alma şartından vazgeçti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vize işlemlerinin hızla tamamlanabilmesi amacıyla bir temsilcinin görevlendirileceği ve tüm vizelerin toplu şekilde çıkarılmasının planlandığı bildirildi.