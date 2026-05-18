İran Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi Türkiye'ye gitti

İran takımı için Tahran’daki Mehrabad Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

22 oyuncu ve teknik ekipten oluşan İran Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce son hazırlık maçını oynamak üzere bu sabah Antalya’ya hareket etti.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

İran takımı G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alıyor. İlk maç 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile oynanacak.