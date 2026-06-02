Erakçi Pakistanlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar elefonda bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik durumu masaya yatırıldı.

Açıklamada, Erakçi'nin özellikle İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi ihlal ettiği ve Beyrut'a yönelik olası saldırılar konusunda endişelerini dile getirdiği belirtildi.

İshak Dar ise mevcut ateşkesin sürdürülmesinin ve taraflar arasında sağlanan mutabakatların korunmasının önemine dikkat çekerek, gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin yalnızca iki ülkeyi değil, Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını savunmuştu.

Bakan Erakçi, ateşkesin herhangi bir bölgede ihlal edilmesinin tüm cephelerde ihlal anlamına geleceğini belirterek, olası sonuçlardan ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuştu.