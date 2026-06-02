İran ve Katar Dışişleri Bakanları ateşkes ve Pakistan'ın arbuluculuğunu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, Pakistan'ın İran ile ABD arasındaki ateşkes sürecine yönelik arabuluculuk girişimleri ve Lübnan'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Açıklamada, Al Sani'nin krizin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki çabaları desteklediğini vurguladığı belirtildi.

Katar tarafı ayrıca deniz taşımacılığı serbestisinin temel ve müzakere edilemez bir ilke olduğunu ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Al Sani, görüşmede Hürmüz Boğazı'nın bir baskı unsuru olarak kullanılmasının mevcut krizi daha da derinleştirebileceğini dile getirdi.