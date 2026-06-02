Devrim Muhafızları Sözcüsü’nden Trump'ın iddiasına yalanlama

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Hüseyin Muhibbi, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin "tam hazır" durumunda olduğunu vurgulayan Muhibbi, "Bugün silahlı kuvvetlerimizin hazır olma durumu geçmişe göre daha yüksek ve bu hazırlık, geçmişteki yeteneklere ek olarak savaş alanında ve düşmanla doğrudan çatışmada kazanılan deneyimin bir sonucudur. Bugün düşmanı, saldırı ve savunma teçhizatını, aldatmacalarını ve operasyon türünü geçmişe kıyasla çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Trump’ın İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddialarını yalanlayan General Muhibbi, ateşkesin ardından İran'ın askeri kapasitesinin arttığını belirtti.

İranlı genral, “İddiaların aksine İran Donanması ne yok edildi ne de operasyonel kabiliyeti azaldı. Bunun en iyi göstergesi, ABD'nin karada, denizde ve havada sahip olduğu geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kontrolünden birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır” diye konuştu.