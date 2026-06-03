  1. İran
3 Haz 2026 08:36

Devrim Muhafızları: ABD 5. filosunun merkezi füze ve İHA’larla hedef alındı

Devrim Muhafızları: ABD 5. filosunun merkezi füze ve İHA’larla hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin bir İran petrol tankerine ve bir iletişim tesisine yönelik saldırısına karşılık ABD 5. filosunun merkezi ile bölgedeki bir hava üssünün füze ve İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan açıklamada, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bir İran petrol tankerini hava saldırısıyla vurduğu ve geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıya karşılık olarak ABD ile bağlantılı bir geminin İran Deniz Kuvvetleri tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, ABD’nin İran’ın güneyindeki Keşm Adası yakınlarında bulunan bir iletişim tesisine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna yanıt olarak bölgede konuşlu bir hava ve helikopter üssünün yanı sıra ABD 5. filosunun merkezinin, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran’ın daha önce olası saldırılara daha ağır karşılık verileceği yönünde uyarıda bulunduğu hatırlatılarak, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin tehdit edilmesinin ABD açısından ağır sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

News ID 1936886

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