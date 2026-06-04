İmam Humeyni (ra) vefat yıldönümünde anıldı

Bugün İslam Devrimi'nin önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu rahmetli İmam Humeyni’nin vefatının 37. yıldönümü.

İmam Humeyni'nin vefat yıldönümü nedeniyle Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde anma merasimi düzenlendi.

Tören, 4 Haziran sabahı saat 09.00'da İmam Humeyni’nin (r.a) türbesinde başladı.

Her sene olduğu gibi Rahmetli İmam Humeyni’nin vefat yıldönümünde ülkenin farklı yerlerinde de görkemli anma törenleri düzenlenmektedir.

İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni 3 Haziran 1989 tarihinde vefat etti. 9 milyon insanın hazır bulunduğu cenaze töreninde naaşı Tahran’ın güneyinde Kum’a giden yol üzerinde bulunan mezarına ancak helikopterle taşınabildi.

Rahmetli İmam Humeyni'nin türbesi başkent Tahran'ın güneyinde bulunuyor.